Азербайджан включил около 100 человек в «черный список» за посещение Арцаха в 2018 году

PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана в 2018 год году включил 96 иностранных граждан в «черный список» лиц за посещение Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

По данным правительства, в 2014-2018 гг из этого списка были исключены имена 40 иностранцев, которые обратились к азербайджанской стороне «с соответствующим обращением и принесли извинения», пишет «Интерфакс-Азербайджан».

В настоящее время в «черный список» Азербайджана включены имена 803 иностранных граждан.

Баку в 2013 году обнародовал «черный список» иностранцев, которые посетили Карабах, лицам из него запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.