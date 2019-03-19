Азербайджан включил около 100 человек в «черный список» за посещение Арцаха в 2018 году
19 марта 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана в 2018 год году включил 96 иностранных граждан в «черный список» лиц за посещение Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
По данным правительства, в 2014-2018 гг из этого списка были исключены имена 40 иностранцев, которые обратились к азербайджанской стороне «с соответствующим обращением и принесли извинения», пишет «Интерфакс-Азербайджан».
В настоящее время в «черный список» Азербайджана включены имена 803 иностранных граждан.
Баку в 2013 году обнародовал «черный список» иностранцев, которые посетили Карабах, лицам из него запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.
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