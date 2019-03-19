В Архангельске открылся торговый дом Армении
19 марта 2019 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Торговый дом Армении открылся 18 марта в Архангельске. В церемонии открытия приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Вайоц-Дзорской области Республики Армении Трдат Саргсян.
«Планируется, что это будет консультационный центр для предпринимателей, площадка для общения. Для жителей региона здесь представлена продукция предприятий Армении, ее можно не просто приобрести, здесь расскажут, как какой продукт готовится, узнать рецепты, у нас есть место для дегустаций», - сказал генеральный директор общественной организации «Союз сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей» Мамикон Гекчян, пишет ТАСС.
В торговом доме представлены овощные консервы, чай, сладости, пряности, сыры, мясные деликатесы, сухофрукты, коньяки и вина из Армении. «В ближайшее время мы будем представлять туры по Армении, сейчас ведем процесс переговоров, чтобы для жителей Архангельской области были условия со скидками», - отметил собеседник агентства.
В 2019 году будет открыт торговый дом Архангельской области в Ереване. «В Доме Архангельской области будет в том числе ресторан с поморской кухней, конференц-холл, где будут проводиться презентации. Там будет представлена наша сувенирная продукция, гастрономическая продукция: рыба, выпечка, молочные, мясные продукты», - сказал журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
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Недавно проект прошел в Тбилиси, подле чего - в Баку, а 9 марта состоялся в Ереване.
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