Пашинян: Вопрос транзита иранского газа по Армении обсужден с РФ, Грузией и Туркменистаном

PanARMENIAN.Net - Вопрос транзита иранского газа через Армению обсуждался с Россией, Грузией и Туркменистаном. Об этом заявил 19 марта на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения заинтересована в транзите иранского газа через свою территорию, но речь о строительстве нового газопровода пока не идет. Недавние переговоры по газу в Иране вызвали интерес в регионе», - заявил Пашинян.

По его словам, действующие трубопроводы могут обеспечить не только импорт, но и экспорт газа.

Ранее находящийся в Иране с официальным визитом премьер-минситр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани заявил, что Армения готова стать транзитной страной для иранского газа.

«Создание энергетического коридора также имеет важное значение. Для решения этих вопросов есть политическая воля, надеемся, что в процессе переговоров процесс реализации проектов будет осуществлен успешно», - сказал премьер Армении.