Азербайджан открыл новую воинскую часть на границе с Арменией

PanARMENIAN.Net - Пограничные войска Азербайджана открыли новую воинскую часть на границе с Арменией.

В открытии новой воинской части пограничной заставы «Газах» в Газахском районе принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Выступая на открытии, Гулиев особо подчеркнул значение несения азербайджанскими пограничниками службы на проходящей через территории Газахского и Агстафинского районов участке государственной границы с Арменией «с точки зрения обеспечения целостности госграницы», пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Гулиев также ознакомился с служебно-боевой деятельностью пограничных боевых пунктов, расположенных на линии прикосновения азербайджанских и армянский войск.