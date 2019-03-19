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Азербайджан открыл новую воинскую часть на границе с Арменией

Азербайджан открыл новую воинскую часть на границе с Арменией
19 марта 2019 - 15:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Пограничные войска Азербайджана открыли новую воинскую часть на границе с Арменией.

В открытии новой воинской части пограничной заставы «Газах» в Газахском районе принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Выступая на открытии, Гулиев особо подчеркнул значение несения азербайджанскими пограничниками службы на проходящей через территории Газахского и Агстафинского районов участке государственной границы с Арменией «с точки зрения обеспечения целостности госграницы», пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Гулиев также ознакомился с служебно-боевой деятельностью пограничных боевых пунктов, расположенных на линии прикосновения азербайджанских и армянский войск.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Погранвойска Азербайджана открыли новую воинскую часть на границе с Арменией
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