Назарбаев объявил об отставке
19 марта 2019 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая 19 марта с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов, пишет «Эхо Москвы».
Временно исполняющим обязанности назначен спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, занимал пост президента с 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР). Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян 4.5 часа отвечал на вопросы журналистов В последний раз в таком формате премьер Армении общался с журналистами четыре месяца назад
С 2008 года Америабанк выделил кредиты в размере $4.5 млрд на экономику Армении Из них $1.2 млрд предназначались компаниям, занимающимся экспортом.
Азербайджан открыл новую воинскую часть на границе с Арменией Гулиев также ознакомился с служебно-боевой деятельностью пограничных боевых пунктов, расположенных на линии прикосновения азербайджанских и армянский войск.
Пашинян: Вопрос транзита иранского газа по Армении обсужден с РФ, Грузией и Туркменистаном «Армения заинтересована в транзите иранского газа через свою территорию, но речь о строительстве нового газопровода пока не идет», - заявил Пашинян