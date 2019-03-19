Назарбаев объявил об отставке

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая 19 марта с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов, пишет «Эхо Москвы».

Временно исполняющим обязанности назначен спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, занимал пост президента с 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР). Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.