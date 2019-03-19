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Пашинян 4.5 часа отвечал на вопросы журналистов

Пашинян 4.5 часа отвечал на вопросы журналистов
19 марта 2019 - 17:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел большую пресс-конференцию в Ереване.

Глава армянского правительства отвечал на вопросы журналистов 4.5 часа. Он успел затронуть все важные темы - карабахский конфликт, транзит газа, инвестиции, борьбу с коррупцией и т.д.

В последний раз в таком формате премьер Армении общался с журналистами четыре месяца назад. Тогда пресс-конференция продлилась почти 4 часа.

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