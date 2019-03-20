Пашинян провел телефонную беседу с Назарбаевым

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с заявившем о своей отставке президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, оставшимся председателем совета безопасности страны и лидером правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян подчеркнул неоценимую роль Назарбаева в прогрессе и развитии Казахстана и его большой вклад в становление интеграционных процессов в евразийском регионе.

Премьер высоко оценил существующие между двумя странами дружеские отношения и личные отношения с Назарбаевым.Он пожелал успехов Назарбаеву в его дальнейшей деятельности.

Была достигнута договоренность о встрече 29 мая в Астане в рамках юбилейного саммита Евразийского экономического союза.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил об отказе от полномочий главы государства.«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.