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Пашинян провел телефонную беседу с Назарбаевым

Пашинян провел телефонную беседу с Назарбаевым
20 марта 2019 - 11:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с заявившем о своей отставке президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, оставшимся председателем совета безопасности страны и лидером правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян подчеркнул неоценимую роль Назарбаева в прогрессе и развитии Казахстана и его большой вклад в становление интеграционных процессов в евразийском регионе.

Премьер высоко оценил существующие между двумя странами дружеские отношения и личные отношения с Назарбаевым.Он пожелал успехов Назарбаеву в его дальнейшей деятельности.

Была достигнута договоренность о встрече 29 мая в Астане в рамках юбилейного саммита Евразийского экономического союза.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил об отказе от полномочий главы государства.«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

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