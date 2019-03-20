Пашинян провел телефонную беседу с Назарбаевым
20 марта 2019 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с заявившем о своей отставке президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, оставшимся председателем совета безопасности страны и лидером правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Пашинян подчеркнул неоценимую роль Назарбаева в прогрессе и развитии Казахстана и его большой вклад в становление интеграционных процессов в евразийском регионе.
Премьер высоко оценил существующие между двумя странами дружеские отношения и личные отношения с Назарбаевым.Он пожелал успехов Назарбаеву в его дальнейшей деятельности.
Была достигнута договоренность о встрече 29 мая в Астане в рамках юбилейного саммита Евразийского экономического союза.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил об отказе от полномочий главы государства.«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.
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Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
По решению Следственного управления Службы национальной безопасности РА имущество Александра Саркисяна было арестовано 9 июля 2018 года.
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