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В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт
20 марта 2019 - 10:39 AMT

PanARMENIAN.Net - 20 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал для грузовиков с прицепом со стороны Гегаркуникской области закрыт, для остальных -труднопроходим, а со стороны Вайоцдзорской области для грузовиков с прицепом - труднопроходим, для остальных -открыт.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима. На автодороге Горис-Капан местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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