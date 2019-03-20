В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 20 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал для грузовиков с прицепом со стороны Гегаркуникской области закрыт, для остальных -труднопроходим, а со стороны Вайоцдзорской области для грузовиков с прицепом - труднопроходим, для остальных -открыт.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима. На автодороге Горис-Капан местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.