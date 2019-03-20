Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

PanARMENIAN.Net - Назначенный временно исполняющим обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу президента. По Конституции он будет главой страны до окончания выборного срока первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В ходе своей первой речи после инаугурации Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан, пишет Sputnik-Казахстан.

«Исторические заслуги Елбасы перед нашим народом настолько велики, что мы должны увековечить его великое имя. Это справедливо в высшей степени», - сказал новый президент Казахстана.

Очередные выборы президента Казахстана должны пройти в 2020 году. Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства 19 марта. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, занимал пост президента с 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР). Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.