Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан
20 марта 2019 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Назначенный временно исполняющим обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу президента. По Конституции он будет главой страны до окончания выборного срока первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
В ходе своей первой речи после инаугурации Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан, пишет Sputnik-Казахстан.
«Исторические заслуги Елбасы перед нашим народом настолько велики, что мы должны увековечить его великое имя. Это справедливо в высшей степени», - сказал новый президент Казахстана.
Очередные выборы президента Казахстана должны пройти в 2020 году. Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства 19 марта. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.
Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, занимал пост президента с 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР). Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.
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