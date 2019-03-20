Итальянский политик-противник обязательной вакцинации заболел ветрянкой

PanARMENIAN.Net - Президент северо-восточного автономного округа Италии Массимилиано Федрига заболел ветрянкой и провел четыре дня в больнице под наблюдением врачей.

Ранее он выступал против принятия закона, обязывающего родителей ставить прививки детям, пишет Snob.ru со ссылкой на The Times.

Врачи поставили диагноз политику на прошлой неделе. Федрига уже выписали из больницы и отправили домой.

Закон об обязательной вакцинации от 12 болезней, включая ветряную оспу, корь и полиомиелит, приняли в Италии в 2017 году. Детям без прививок запретили посещать школы и детские сады. На родителей, которые не вакцинируют детей школьного возраста, наложили большие штрафы.

Федрига критиковал это решение. Он назвал действия властей «сталинскими», при этом он не считает себя сторонником «антипрививочного» движения, пишет Independent. Политик уверен, что с обществом «нужно договариваться, а не навязывать ему правила».

После госпитализации он не изменил свое мнение. Политик утверждает, что заразился не от своих детей, потому что необходимые вакцины им поставили. Известный итальянский врач Роберто Буриони заявил, что госпитализация Федриги должна стать тревожным звонком для взрослых, которые не хотят ставить прививки.