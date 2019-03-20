Алиев: Азербайджан не может принять предложенного Арменией изменения формата переговоров
20 марта 2019 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает изменение формата переговоров по урегулированию карабахского конфликта неприемлемым.
«Армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы – представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского Союза. То есть, это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку», - говорится в тексте поздравления азербайджанскому народу по случаю Новруза, пишет Interfax.az.
Алиев добавил, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта остается неизменной.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов продолжить диалог по карабахскому вопросу не только с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но и с народом Азербайджана. Он добавил, что основой переговорного процесса должны стать пункты, которые не дают повода для разночтений. «Но предложенные сопредседателями принципы, как я уже отметил, за последние 10 лет стали поводом для самых различных и широких трактовок и, следовательно, целью предстоящего переговорного процесса должно стать уточнение 3 основных принципов и 6 элементов. И мы готовы к этому разговору», - сказал Пашинян.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
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