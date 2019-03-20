В Instagram уже можно совершать покупки

PanARMENIAN.Net - В сервисе Instagram появилась новая функция: пользователи могут совершать покупки, не покидая приложение. Об этом говорится в сообщении компании.

Для того чтобы оформить заказ, надо будет на странице бренда нажать на кнопку «оформить заказ в Instagram». Потом надо будет выбрать цвет и размер, а после этого оплатить заказ прямо в приложении. Для этого пользователю надо будет ввести свое имя, электронную почту, платежную информацию и адрес доставки. Instagram сохранит эти данные для следующих заказов, пишут «Ведомости».

Эта функция пока что тестируется: воспользоваться ею можно только в США и на страницах 23 брендов. Среди них – Adidas, H&M, Nike, Prada, Uniqlo, Zara, Burberry, MAC Cosmetics, Michael Kors. За сотрудничество ритейлеры будут платить сервису комиссию с продаж.

Сейчас у многих брендов есть страницы в Instagram, но для того, чтобы совершить покупку, надо переходить на их сайт. Из-за этого многие пользователи могли отказываться от своих покупок, отмечает The Verge. Facebook, которому принадлежит Instagram, недавно ясно дал понять, что коммерция будет представлять будущее компании, добавляет издание.