Трамп не исключает вступления Бразилии в НАТО

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп не исключил вступления Бразилии в НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам встречи американского президента с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос, готов ли Трамп предоставить Бразилии привилегии НАТО, президент США ответил, что Штаты «очень склоняются к тому, чтобы сделать это». «Как я сказал президенту Болсонару, я также намерен назначить Бразилию «крупным союзником, не входящим в НАТО», или, возможно, если вы задумаетесь об этом, союзником НАТО. Придется поговорить со многими людьми, но, возможно, «союзником НАТО», что значительно улучшит безопасность и сотрудничество между нашими странами», – отметил Трамп, пишут «Ведомости».

Трамп и Болсонару также подтвердили общую позицию по Венесуэле и призвали венесуэльских военных прекратить поддержку действующего президента страны Николаса Мадуро. Трамп подчеркнул, что Бразилия поддерживает «усилия венесуэльского народа вернуть свободу и демократию». Бразилия была одной из первых стран, признавших Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы.

«Мы призываем военнослужащих венесуэльских войск прекратить поддержку Мадуро, который на самом деле является всего лишь кубинской марионеткой, и наконец освободить свой народ», – говорится в совместном заявлении.