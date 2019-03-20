Трамп не исключает вступления Бразилии в НАТО
20 марта 2019 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп не исключил вступления Бразилии в НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам встречи американского президента с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Отвечая на пресс-конференции на вопрос, готов ли Трамп предоставить Бразилии привилегии НАТО, президент США ответил, что Штаты «очень склоняются к тому, чтобы сделать это». «Как я сказал президенту Болсонару, я также намерен назначить Бразилию «крупным союзником, не входящим в НАТО», или, возможно, если вы задумаетесь об этом, союзником НАТО. Придется поговорить со многими людьми, но, возможно, «союзником НАТО», что значительно улучшит безопасность и сотрудничество между нашими странами», – отметил Трамп, пишут «Ведомости».
Трамп и Болсонару также подтвердили общую позицию по Венесуэле и призвали венесуэльских военных прекратить поддержку действующего президента страны Николаса Мадуро. Трамп подчеркнул, что Бразилия поддерживает «усилия венесуэльского народа вернуть свободу и демократию». Бразилия была одной из первых стран, признавших Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы.
«Мы призываем военнослужащих венесуэльских войск прекратить поддержку Мадуро, который на самом деле является всего лишь кубинской марионеткой, и наконец освободить свой народ», – говорится в совместном заявлении.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Армении выразил соболезнования лидерам Мозамбика и Зимбабве Саркисян выразил свои глубокие соболезнования президентам Мозамбика и Зимбабве, семьям и родным погибших пожелал стойкости, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления
В Instagram уже можно совершать покупки Для того чтобы оформить заказ, надо будет на странице бренда нажать на кнопку «оформить заказ в Instagram»
Алиев: Азербайджан не может принять предложенного Арменией изменения формата переговоров Алиев добавил, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта остается неизменной.
Итальянский политик-противник обязательной вакцинации заболел ветрянкой Политик уверен, что с обществом «нужно договариваться, а не навязывать ему правила»