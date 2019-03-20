Эрдоган подключил турецкие спецслужбы к расследованию стрельбы в голландском трамвае

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с терактом в нидерландском Утрехте подключил к расследованию национальные спецслужбы. Главным подозреваемым по делу является 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис.

«Кто-то говорит, что это семейное дело. Кто-то говорит о теракте. Наши спецслужбы расследуют дело», - заявил Эрдоган в интервью телекомпании Ülke, пишет Deutsche Welle.

18 марта в районе остановки 24oktoberplein на юге Утрехта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще пятеро были ранены. Власти общины Утрехт объявили террористическую угрозу максимального, пятого, уровня. Через несколько часов подозреваемый в нападении был задержан. Полиция Нидерландов считает произошедшее терактом.

Вскоре после ареста Таниса были задержаны еще двое мужчин, которых после разбирательств отпустили. Вечером 19 марта стало известно, что в тот же день был задержан еще один подозреваемый - 40-летний житель Утрехта. Об этом сообщили представители генпрокуратуры. Прочие подробности не обнародованы.