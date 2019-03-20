Эрдоган подключил турецкие спецслужбы к расследованию стрельбы в голландском трамвае
20 марта 2019 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с терактом в нидерландском Утрехте подключил к расследованию национальные спецслужбы. Главным подозреваемым по делу является 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис.
«Кто-то говорит, что это семейное дело. Кто-то говорит о теракте. Наши спецслужбы расследуют дело», - заявил Эрдоган в интервью телекомпании Ülke, пишет Deutsche Welle.
18 марта в районе остановки 24oktoberplein на юге Утрехта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще пятеро были ранены. Власти общины Утрехт объявили террористическую угрозу максимального, пятого, уровня. Через несколько часов подозреваемый в нападении был задержан. Полиция Нидерландов считает произошедшее терактом.
Вскоре после ареста Таниса были задержаны еще двое мужчин, которых после разбирательств отпустили. Вечером 19 марта стало известно, что в тот же день был задержан еще один подозреваемый - 40-летний житель Утрехта. Об этом сообщили представители генпрокуратуры. Прочие подробности не обнародованы.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Армении выразил соболезнования лидерам Мозамбика и Зимбабве Саркисян выразил свои глубокие соболезнования президентам Мозамбика и Зимбабве, семьям и родным погибших пожелал стойкости, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления
В Instagram уже можно совершать покупки Для того чтобы оформить заказ, надо будет на странице бренда нажать на кнопку «оформить заказ в Instagram»
Алиев: Азербайджан не может принять предложенного Арменией изменения формата переговоров Алиев добавил, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта остается неизменной.
Итальянский политик-противник обязательной вакцинации заболел ветрянкой Политик уверен, что с обществом «нужно договариваться, а не навязывать ему правила»