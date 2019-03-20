Азербайджан снова грозит Армении войной

PanARMENIAN.Net - Завотделом по внешним связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения «должна освободить оккупированные территории Азербайджана», в противном случае «мы будем вынуждены воспользоваться своим правом в соответствии с уставом ООН».

«Азербайджан готов к проведению переговоров с новым руководством Армении по нагорно-карабахскому урегулированию. Азербайджан 25 лет ждет справедливого решения этой проблемы и этому есть предел. Армения в соответствии с решениями Совета безопасности ООН, должна освободить оккупированные территории Азербайджана, в противном случае мы будем вынуждены воспользоваться своим правом в соответствии с уставом ООН», - заявил Гаджиев в интервью турецкому агентству «Анадолу», пишет Interfax.az.

По его словам, Армения «незаконно эксплуатирует природные ресурсы на оккупированных территориях». «Подобное недопустимо и этому должен быть положен конец», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанский народ готов к миру, но для этого сначала надо «освободить оккупированные территории Азербайджана, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли».

Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта и не намерена делать что-то, что может завести переговоры в тупик: «Мы очень решительно двигаемся в этом направлении. Здесь речь касается прагматичного, принципиального вопроса – принять, что Нагорный Карабах имеет решающий голос и вовлеченность. Это не новость. Параллельно с этим, чтобы эффективно работать в направлении переговорного процесса, нужно принять, что выражение этого решающего голоса, отражение вовлеченности должно учитываться в том плане, чтобы мы могли эффективно работать в переговорном процессе».