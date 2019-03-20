Президент Армении выразил соболезнования лидерам Мозамбика и Зимбабве
20 марта 2019 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил телеграммы соболезнования президенту Республики Мозамбик Филипе Жасинто Ньюси и президенту Республики Зимбабве Эммерсону Дамбудзо Мнангагве в связи с трагическими последствиями обрушившегося на эти страны тропического циклона «Идаи». Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян выразил свои глубокие соболезнования президентам Мозамбика и Зимбабве, семьям и родным погибших пожелал стойкости, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления.
На юг Африки обрушился мощный циклон «Идаи». От него уже пострадали несколько стран. По словам президента Мозамбика, число погибших может превысить тысячу человек. Точное количество жертв в других странах, в частности, в Малави и Зимбабве, неизвестно. Западные СМИ сообщают, что из-за наводнения разрушены дороги, дома и отключено электричество. «Красный крест» оценивает ситуацию в зоне бедствия как масштабную и ужасающую.
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