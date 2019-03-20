Астану переименовали в Нурсултан
20 марта 2019 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.
«Принято историческое решение», — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования, пишет РИА Новости.
Теперь документ должен подписать новый глава государства Касым-Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия. Утром 20 марта он принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан.
Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.
19 марта Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Армении выразил соболезнования лидерам Мозамбика и Зимбабве Саркисян выразил свои глубокие соболезнования президентам Мозамбика и Зимбабве, семьям и родным погибших пожелал стойкости, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления
В Instagram уже можно совершать покупки Для того чтобы оформить заказ, надо будет на странице бренда нажать на кнопку «оформить заказ в Instagram»
Алиев: Азербайджан не может принять предложенного Арменией изменения формата переговоров Алиев добавил, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта остается неизменной.
Итальянский политик-противник обязательной вакцинации заболел ветрянкой Политик уверен, что с обществом «нужно договариваться, а не навязывать ему правила»