Пашинян и Медведев обсудили предстоящий в Ереване Евразийский межправсовет

PanARMENIAN.Net - Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Дмитрий Медведев 20 марта обсудили по телефону предстоящее в Ереване заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили тематику предстоящего 30 апреля в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета, а также некоторые актуальные вопросы российско-армянских отношений», - говорится в сообщении.