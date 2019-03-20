Пашинян и Медведев обсудили предстоящий в Ереване Евразийский межправсовет
20 марта 2019 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Дмитрий Медведев 20 марта обсудили по телефону предстоящее в Ереване заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
«В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили тематику предстоящего 30 апреля в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета, а также некоторые актуальные вопросы российско-армянских отношений», - говорится в сообщении.
Самое значимое
Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.
Город предоставил здание фонду сроком до 30 лет с возможностью продления.
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Apple выпустила новые AirPods Наушники остались той же формы и получили новый процессор H1
Радована Караджича приговорили к пожизненному сроку за геноцид В ООН сочли приговор Караджичу слишком мягким, указав на «тяжесть его преступлений и вес его ответственности» за них
Президент Чехии считает Турцию союзником ИГ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны
Вышел трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино (видео) Картина расскажет об убийстве жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби), которое в августе 1969 года совершили последователи серийного убийцы Чарльза Мэнсона