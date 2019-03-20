Шнур объявил о прощальном туре «Ленинграда»
20 марта 2019 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
О решении дать последние концерты Шнуров сообщил в стихах. В рамках прощального тура группа даст концерты в девяти городах.
«Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, —
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец», - написал Шнур.
Первый состоится в Калининграде 4 июня, последний — в Санкт-Петербурге 13 октября.
Шнуров отметил, что «может быть, когда-нибудь» «соберет Ленинград», однако подчеркнул, что это будет «нескоро».
О проведении стадионного тура в 2019 году группа объявила в начале декабря 2018 года.
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