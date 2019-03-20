// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Шнур объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Шнур объявил о прощальном туре «Ленинграда»
20 марта 2019 - 16:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

О решении дать последние концерты Шнуров сообщил в стихах. В рамках прощального тура группа даст концерты в девяти городах.

«Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец», - написал Шнур.

Первый состоится в Калининграде 4 июня, последний — в Санкт-Петербурге 13 октября.

Шнуров отметил, что «может быть, когда-нибудь» «соберет Ленинград», однако подчеркнул, что это будет «нескоро».

О проведении стадионного тура в 2019 году группа объявила в начале декабря 2018 года.

Ссылки по теме:
Запись Сергея Шнурова в Instagram
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган назвал Макрона «новичком в политике» из-за решения учредить день памяти Геноцида армян
Проазербайджанский конгрессмен США выступил с речью о погромах армян в Сумгаите
Мюнхенская конференция примет рекордное число политиков
В РФ вводят наказание за проявление неуважения к власти в интернете
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Apple выпустила новые AirPods Наушники остались той же формы и получили новый процессор H1
Вышел трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино (видео) Картина расскажет об убийстве жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби), которое в августе 1969 года совершили последователи серийного убийцы Чарльза Мэнсона
Документы о кандидатуре нового генсека ОДКБ направлены в страны-участницы Однако, по словам и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, пока нельзя точно сказать, когда будет утверждено назначении нового генсекретаря
Алиева «заподозрили» в подражании Пашиняну Специалисты отмечают, что революция в Армении и вошедшие после нее в обиход манеры оказали влияние не только внутри страны