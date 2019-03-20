Алиева «заподозрили» в подражании Пашиняну
20 марта 2019 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой принял участие во всенародных празднованиях Новруза в Баку.
После опубликованных фотографий и видео многие пользователи сети отметили «схожесть» в манере поведения азербайджанского лидера с премьер-министром Армении.
Пользователи «обвинили» Алиева в копировании действий Никола Пашиняна, к «фирменному» поведению которого относят близкое и непосредственное общение с народом, совместные фотографии и селфи с гражданами, в частности с детьми и так далее, что не было присуще семье Алиева в прошлом, пишет Rusarminfo.
Специалисты отмечают, что революция в Армении и вошедшие после нее в обиход манеры оказали влияние не только внутри страны, где различные политики и общественные деятели стали «выходить в лайв», по примеру Пашиняна, но и на соседний Азербайджан.
Ранее русская служба BBC опубликовалa статью о происходящих в Азербайджане изменениях, в которых отмечается влияние произошедшей в Армении «бархатной» революции.
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