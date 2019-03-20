// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Алиева «заподозрили» в подражании Пашиняну

Алиева «заподозрили» в подражании Пашиняну
20 марта 2019 - 17:07 AMT

PanARMENIAN.Net - 19 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой принял участие во всенародных празднованиях Новруза в Баку.

После опубликованных фотографий и видео многие пользователи сети отметили «схожесть» в манере поведения азербайджанского лидера с премьер-министром Армении.

Пользователи «обвинили» Алиева в копировании действий Никола Пашиняна, к «фирменному» поведению которого относят близкое и непосредственное общение с народом, совместные фотографии и селфи с гражданами, в частности с детьми и так далее, что не было присуще семье Алиева в прошлом, пишет Rusarminfo.

Специалисты отмечают, что революция в Армении и вошедшие после нее в обиход манеры оказали влияние не только внутри страны, где различные политики и общественные деятели стали «выходить в лайв», по примеру Пашиняна, но и на соседний Азербайджан.

Ранее русская служба BBC опубликовалa статью о происходящих в Азербайджане изменениях, в которых отмечается влияние произошедшей в Армении «бархатной» революции.

Ссылки по теме:
Rusarminfo.ru. В копировании поведения премьера Армении «заподозрили» Алиева
 Самое значимое
Региональный совет итальянского Лацио признал Геноцид армянРегиональный совет итальянского Лацио признал Геноцид армян
Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.
В Буэнос-Айресе откроется музей Геноцида армянВ Буэнос-Айресе откроется музей Геноцида армян
Город предоставил здание фонду сроком до 30 лет с возможностью продления.
Пашинян и Алиев согласились встретитьсяПашинян и Алиев согласились встретиться
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Затулин предлагает передать Азербайджану территории взамен на признание независимости Арцаха
В 2018 году больше граждан Армении стали россиянами
Захарова: Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась
«Баку и Ереван - друзья, у музыки нет врагов»: Армянский диджей - о своем посыле на Boiler Room
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Apple выпустила новые AirPods Наушники остались той же формы и получили новый процессор H1
Радована Караджича приговорили к пожизненному сроку за геноцид В ООН сочли приговор Караджичу слишком мягким, указав на «тяжесть его преступлений и вес его ответственности» за них
Президент Чехии считает Турцию союзником ИГ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны
Вышел трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино (видео) Картина расскажет об убийстве жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби), которое в августе 1969 года совершили последователи серийного убийцы Чарльза Мэнсона