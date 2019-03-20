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Вышел трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино (видео)

Вышел трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино
 20 марта 2019 - 17:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился первый трейлер девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood).

Картина расскажет об убийстве жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби), которое в августе 1969 года совершили последователи серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

Главными героями картины станут экс-звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Аль Пачино сыграет агента Далтона по имени Марвин Шварц.

Премьера фильма запланирована на август 2019 года.

Ссылки по теме:
Variety. Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time in Hollywood’ Trailer Drops
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