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Президент Чехии считает Турцию союзником ИГ

Президент Чехии считает Турцию союзником ИГ
20 марта 2019 - 18:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Чехии Милош Земан считает Турцию фактической союзницей террористичрской организации «Исламское государство». Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю (Западной Чехии).

«Почему (турки) нападают на курдов? Потому что они являются фактическими союзниками «Исламского государства». Это означает, что именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению «Исламского государства», когда (данная террористическая организация) оккупировала значительную часть Сирии и Ирака. Это, был, например, вывоз нефти (c занятой террористами территории) и тому подобное», заявил президент, пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны. «Это уже не секулярное государство (Кемаля) Ататюрка, а государство, которое исповедует исламскую идеологию, а из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам», - подчеркнул Земан.

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Tass.ru: Президент Чехии считает Турцию союзником "Исламского государства"
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