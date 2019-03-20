Радована Караджича приговорили к пожизненному сроку за геноцид

PanARMENIAN.Net - Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге ужесточил наказание для бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича, обвиняемого в геноциде, и приговорил его к пожизненному заключению.

Караджич был задержан в Белграде в 2008 году. Судебный процесс над ним начался в октябре 2009 года. В марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге вынес приговор экс-лидеру боснийских сербов, он был осужден на 40 лет тюрьмы. Политика признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях против человечности на территории Боснии, в частности в убийствах и массовых убийствах. Речь идет в том числе и о геноциде в Сребренице в 1995 году, в ходе которого были убиты более 7000 юношей и мужчин из числа боснийских мусульман.

В ООН сочли приговор Караджичу слишком мягким, указав на «тяжесть его преступлений и вес его ответственности» за них, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Караджича также не устроил приговор. «Ничто из того, что вменялось в рамках этого дела, не является правдой», — заявлял он, комментируя решение трибунала. Караджич подал апелляцию на это решение.

Теперь апелляционная палата признала 40-летнее заключение для Караджича — «необоснованным и неправомочным». Председательствующий по этому делу судья Ван Йонсен, оглашая новое решение, заявил, что судьи сочли «слишком мягким» приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 40 лет тюремного заключения».

Это окончательный вердикт, он не подлежит обжалованию.