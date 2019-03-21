Америабанк предлагает Visa PaySticker для бесконтактных платежей (видео)
21 марта 2019 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк предлагает при осуществлении безналичных платежей пользоваться Visa PaySticker-ом, имеющим ряд преимуществ, с которыми можно ознакомиться в видеоролике.
Visa Pay Sticker представляет собой клейкий бесконтактный карточный ярлык, прикрепленный к основной платежной карте вида Electron платежной системы Visa, который позволяет с применением аппарата с технологией Visa Pay Wave совершать бесконтактные платежи и покупки (contactless payment).
До 30 июня 2019 года Visa Pay Sticker можно приобрести по специальной цене. В частности, те клиенты, которые в течение последних трех месяцев получили приток средств на свою карту в размере 1 500 000 драмов, смогут бесплатно приобрести для этой карты Visa Pay Sticker, а при притоке средств на карту в размере 500 000 драмов – за 1500 драмов.По указанным тарифам Visa Pay Sticker можно приобрести также при наличии в Америабнке смарт-счета.
Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).
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