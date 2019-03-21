Миссисипи - единственный штат США, не признавший Геноцид армян
21 марта 2019 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 49 из 50 штатов США признали Геноцид армян в Османской империи. Единственный штат, все еще не признавший Геноцид, - Миссисипи.
20 марта штат Алабама признал Геноцид армян. Губернатор Алабамы Кэй Айви провозгласила апрель «месяцем информирования о геноциде».
Председатель Совета Восточного побережья Американского комитета «Ай дат» Стив Месробян поприветствовал решение штата Алабама.
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Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
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