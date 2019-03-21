Генетически отредактированные продукты в Японии признали безопасными
21 марта 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Консультативный орган при Министерстве труда и здравоохранения Японии заключил, что продукты, полученные с помощью технологий генетического редактирования, могут быть допущены на рынок без дополнительных проверок их безопасности помимо стандартных для всех продуктов. Таким образом, Япония последовала примеру США, где действует аналогичный подход.
CRISPR-редактирование растений удобно тем, что в идеале не оставляет после себя в геноме никаких лишних следов, кроме нужной мутации (в отличие от традиционной генетической модификации с использованием генов других организмов). По этой причине FDA, главный регулятор США, например, признало, что продукты, полученные при помощи CRISPR и других методов (в частности, шампиньоны, которые не темнеют на воздухе), не требуют специального регулирования, так как с их точки зрения они неотличимы от продуктов традиционной селекции. Тем не менее, Европейский суд, напротив, приравнял такие растения к ГМО, пишет N+1.
Теперь японские ученые рекомендовали министерству не проводить дополнительных проверок безопасности, если при редактировании генома не используются чужеродные гены. «С точки зрения безопасности разница между традиционными методами селекции и генетическим редактированием небольшая», — заявил японскому каналу NHK председатель комитета Хирохито Сонэ.
Рекомендации при этом предполагают, что регулятор должен получить достаточную информацию о выбранном способе генетического редактирования, генах-мишенях и некоторых других деталях процесса — без этой информации возможны дополнительные проверки. Комитет не высказался по поводу обязательности маркировки таких продуктов («традиционные» ГМО в Японии нужно маркировать и тестировать на безопасность).
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