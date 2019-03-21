Bloomberg: Путин планирует сохранить власть, присоединив Белоруссию к РФ
21 марта 2019 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В администрации президента РФ рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков.
Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин сказал агентству, что в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане. Москва будет следить за тем, насколько Нурсултан Назарбаев после отставки с поста президента Казахстана сможет контролировать ситуацию и как будет распределено влияние в новой конфигурации, сказал главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов, пишет РБК.
В декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции сказал, что Москва под предлогом «глубокой интеграции» хочет включить страну в состав России. «А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — заявил он.
Однако посол России в Минске Михаил Бабич 1 марта сказал, что таких предложений не было и что Москва выступает за развитие Союзного государства России и Белоруссии.
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