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Новая Зеландия запретит полуавтоматическое оружие после теракта в мечетях

Новая Зеландия запретит полуавтоматическое оружие после теракта в мечетях
21 марта 2019 - 12:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о готовящемся запрете на полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки военного образца.

По ее словам, новый закон будет принят к 11 апреля. Правительство намерено разработать схему выкупа попадающего под запрет оружия, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Причиной решения о запрете полуавтоматического оружия стала трагедия в городе Крайстчерч. Там 15 марта неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях, в одной из которых находилось около 300 человек. В результате инцидента погибли 50 человек, еще 40 получили ранения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека, но сейчас единственным обвиняемым в совершении теракта остается 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Перед нападением Таррант опубликовал в Facebook 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем молодой человек заявил о ненависти к мигрантам и пообещал совершить теракт. За несколько минут до нападения письмо от Тарранта с аналогичным манифестом поступило в офис премьера Новой Зеландии. В нем не было указаний ни на место, ни на детали планировавшегося теракта. Аналогичные письма были отправлены еще более 30 политикам.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Новая Зеландия запретит полуавтоматическое оружие после расстрела мечетей
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