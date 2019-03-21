В Армении учредили праздник в честь смены власти
21 марта 2019 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 21 марта одобрило внесение изменений в закон «О праздниках и памятных датах».
В последнюю субботу апреля в РА будут отмечать новый праздник – День гражданина Армении.
Если 1 мая выпадает на субботу, то День гражданина будет отмечаться в предыдущее воскресенье апреля, чтобы исключить возможность празднования в день Геноцида армян 24 апреля.
В апреле-мае 2018 года в Армении состоялась бархатная революция. 23 апреля 2018 года третий президент РА Серж Саргсян, занимавший тогда пост премьера республики, подал в отставку. Через 2 недели пост премьера занял лидер оппозиции Никол Пашинян.
Самое значимое
Татояна сопровождали адвокат и следователь, которые в этот момент визита проводили действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РА.
Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура
Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.
Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
Partner news
Последние новости
В Ираке перевернулся туристический паром: 45 погибших Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, большинство пассажиров — женщины и дети.
Роуминг на территории ЕАЭС отменят Говорить о конкретных сроках отмены роуминга пока рано, так как предстоят еще консультации с бизнесом и мобильными операторами
В Италии мужчина поджег автобус с 50 детьми 47-летний итальянец с сенегальскими корнями хотел похитить автобус с 50 школьниками и поджег его
Президент Армении провел беседу с Назарбаевым Отмечается, что в ходе телефонного разговора Саркисян подчеркнул роль Назарбаева в становлении и развитии дружественных отношений между Арменией и Казахстаном