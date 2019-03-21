В Армении учредили праздник в честь смены власти

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 21 марта одобрило внесение изменений в закон «О праздниках и памятных датах».

В последнюю субботу апреля в РА будут отмечать новый праздник – День гражданина Армении.

Если 1 мая выпадает на субботу, то День гражданина будет отмечаться в предыдущее воскресенье апреля, чтобы исключить возможность празднования в день Геноцида армян 24 апреля.

В апреле-мае 2018 года в Армении состоялась бархатная революция. 23 апреля 2018 года третий президент РА Серж Саргсян, занимавший тогда пост премьера республики, подал в отставку. Через 2 недели пост премьера занял лидер оппозиции Никол Пашинян.