Forbes: Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes 21 марта представил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали в общей сложности более $11 млрд на продаже активов и дивидендах. Список возглавил Сергей Галицкий (Арутюнян), который в феврале 2018 года продал 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ за $2,44 млрд и ушел со всех постов в компании.

Галицкий попал в этот рейтинг впервые. В списке богатейших людей России по версии Forbes миллиардер занимает 28-е место с состоянием в $4 млрд, пишут «Ведомости».

Второе место в списке занял Михаил Прохоров, заработавший в прошлом году $1,77 млрд на продаже 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций UC Rusal. На третьем месте, как и в 2017 году, оказался Владимир Лисин, получивший дивиденды НЛМК в размере $1,59 млрд. В 2018 г дивиденды НЛМК выросли на 30% по сравнению с позапрошлым годом.

Четвертое и пятое места заняли Алексей Мордашов ($1,46 млрд, источник: дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold, дивиденды TUI) и Алишер Усманов ($1,12 млрд, источник: продажа доли в лондонском ФК «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»). Также в десятку миллиардеров с наибольшими доходами по итогам прошлого года вошли Владимир Потанин ($1,12 млрд), Вагит Алекперов ($740 млн), Виктор Вексельберг ($710 млн), Роман Абрамович ($600 млн) и Сулейман Керимов ($490 млн).

Forbes в третий раз публикует рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами. При его составлении оценивается не стоимость активов бизнесменов, а реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Приведенный журналом доход – это сумма до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.