Жители Астаны митингуют против переименования города в Нурсултан
21 марта 2019 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан.
Несколько десятков человек собрались 21 марта на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей о переименовании города. Спор одного из участников митинга с правоохранителями привел к потасовкам, после чего полиция задержала около 20 протестующих, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.
С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил временно исполняющий обязанности президента Казахастана Касым-Жомарт Токаев. Для этого необходимо было внести поправки в Конституцию страны после референдума. Однако парламент принял соответствующие поправки в тот же день.
Решение о переименовании столицы вызвало резонанс. Уже вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. 21 марта она собрала более 30 тысяч подписей.
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