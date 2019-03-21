Жители Астаны митингуют против переименования города в Нурсултан

PanARMENIAN.Net - В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан.

Несколько десятков человек собрались 21 марта на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей о переименовании города. Спор одного из участников митинга с правоохранителями привел к потасовкам, после чего полиция задержала около 20 протестующих, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил временно исполняющий обязанности президента Казахастана Касым-Жомарт Токаев. Для этого необходимо было внести поправки в Конституцию страны после референдума. Однако парламент принял соответствующие поправки в тот же день.

Решение о переименовании столицы вызвало резонанс. Уже вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. 21 марта она собрала более 30 тысяч подписей.