Президент Армении провел беседу с Назарбаевым
21 марта 2019 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян провел 21 марта телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Саркисян подчеркнул роль Назарбаева в становлении и развитии дружественных отношений между Арменией и Казахстаном, в вопросе углубления сотрудничества между странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Президент РА подчеркнул значимую роль Назарбаева в рамках различных интеграционных процессов.Саркисян пожелал Назарбаеву крепкого здоровья и удачи во благо укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами и дальнейшего прогресса Казахстана.
Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства 19 марта. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.
Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, занимал пост президента с 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР). Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.
Самое значимое
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
По решению Следственного управления Службы национальной безопасности РА имущество Александра Саркисяна было арестовано 9 июля 2018 года.
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