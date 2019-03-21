Президент Армении провел беседу с Назарбаевым

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян провел 21 марта телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Саркисян подчеркнул роль Назарбаева в становлении и развитии дружественных отношений между Арменией и Казахстаном, в вопросе углубления сотрудничества между странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Президент РА подчеркнул значимую роль Назарбаева в рамках различных интеграционных процессов.Саркисян пожелал Назарбаеву крепкого здоровья и удачи во благо укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами и дальнейшего прогресса Казахстана.

Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства 19 марта. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, занимал пост президента с 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР). Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.