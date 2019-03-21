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В Италии мужчина поджег автобус с 50 детьми

В Италии мужчина поджег автобус с 50 детьми
21 марта 2019 - 16:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Неподалеку от Милана 47-летний гражданин Италии с сенегальскими корнями попытался угнать автобус, где находились около 50 школьников.

Преступник, сидевший за рулем автобуса, отобрал у детей мобильные телефоны, однако один из них сумел дозвониться до полиции. После того, как полицейские заблокировали движение автобуса на одном из шоссе, преступник поджег автобус, который в итоге полностью сгорел, пишет Deutsche Welle.

Представители спецподразделений ворвались в автобус через окна в задней части, что позволило вовремя спасти всех. Около десяти школьников были доставлены в больницу, однако без серьезных повреждений.

Генпрокуратура Италии заявила, что не исключает наличие террористических мотивов у преступника. Он был задержан. Дело заведено по статье о покушении на убийство и похищении людей с отягчающими обстоятельствами. При этом следствие пока не получило доказательств о связи задержанного с исламистскими террористами. Вероятнее всего, речь идет о преступнике-«одиночке».

По сообщениям итальянских СМИ, до задержания преступник якобы крикнул, что необходимо остановить «гибель людей в Средиземном море», а также возложил ответственность за смерть африканских беженцев на вице-премьера Италии Маттео Сальвини и одного из лидеров правого движения «Пять звезд» Луиджи ди Майо. Cам Сальвини, занимающий также пост главы МВД, заявил, что задержанный был ранее осужден за сексуальное насилие и вождение в нетрезвом виде. «Почему человек с подобными судимостями ведет автобус с детьми», - задался вопросом Сальвини.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Италии преступник поджег автобус с детьми
The Standard. Italy driver hijacks, torches school bus carrying dozens of children
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