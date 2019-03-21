В Ираке перевернулся туристический паром: 45 погибших
21 марта 2019 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ираке перевернулся туристический паром «Аль-Джазира», на борту которого находились десятки людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности страны.
Уже известно о 45 погибших. По данным телеканала Al-Sumaria, тридцать человек удалось спасти.
Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, большинство пассажиров — женщины и дети.
«По первоначальным данным, основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в реке Тигр, поскольку были открыты шлюзы в плотине Мосула», — уточнил собеседник агентства.
Поисковая и спасательная операции продолжаются.
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