В Ираке перевернулся туристический паром: 45 погибших

PanARMENIAN.Net - В Ираке перевернулся туристический паром «Аль-Джазира», на борту которого находились десятки людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

Уже известно о 45 погибших. По данным телеканала Al-Sumaria, тридцать человек удалось спасти.

Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, большинство пассажиров — женщины и дети.

«По первоначальным данным, основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в реке Тигр, поскольку были открыты шлюзы в плотине Мосула», — уточнил собеседник агентства.

Поисковая и спасательная операции продолжаются.