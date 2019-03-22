В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
22 марта 2019 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт только для грузовиков.
Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима только для грузовиков.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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Татояна сопровождали адвокат и следователь, которые в этот момент визита проводили действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РА.
Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура
Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.
Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
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