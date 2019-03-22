ЕС согласился на отсрочку Brexit

PanARMENIAN.Net - Лидеры стран Евросоюза договорились о дате отсрочки выхода Великобритании из объединения. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств в Брюсселе.

Согласно документу, Brexit будет отсрочен до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура начнется 12 апреля, пишет Lenta.ru.

Так, Евросоюз не согласовал предложение премьер-министра Британии Терезы Мэй об отсрочке выхода на три месяца — до 30 июня.

Ранее председатель ЕС Дональд Туск говорил о возможности отсрочки Brexit в случае положительно исхода голосования в британском парламенте по сделке с ЕС. До этого в Европейской комиссии выступили против сдвига даты Brexit до 30 июня.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016-го, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.