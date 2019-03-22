Сотрудники Facebook имели доступ к сотням млн паролей пользователей

PanARMENIAN.Net - Пароли сотен миллионов пользователей Facebook были доступны для сотрудников социальной сети. Об этом говорится в ее блоге.

Как рассказала соцсеть, в январе во время «рутинного обследования» она обнаружила, что пароли пользователей в незащищенном виде хранятся в ее системе хранения внутренних данных. Эта уязвимость была устранена, отметил Facebook.

Социальная сеть подчеркнула, что все эти пароли «никогда не были видны никому за пределами Facebook» и что она не обнаружила никаких доказательств того, что кто-либо злоупотребил доступом к этим данным, пишут «Ведомости».

Проблема касается также и десятков тысяч пользователей Instagram, сообщила Facebook. Социальная сеть пообещала выслать уведомление всем, к кому это имеет отношение.

Как обратил внимание Bloomberg, изначально об уязвимости сообщил посвященный вопросам безопасности блог KrebsOnSecurity, который получил информацию о проблеме от источника в Facebook. Некоторые пароли, написал Krebs, хранились в незащищенном виде начиная с 2012 года.