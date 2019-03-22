Азнавуру посмертно присудили премию BraVo за вклад в музыкальную культуру
22 марта 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Приз «За вклад в мировую музыкальную культуру» международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки посмертно присудили французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру. Церемония объявления лауреатов прошла 21 марта в Государственном Кремлевском дворце. передает корреспондент ТАСС.
«Мир потерял великого артиста, но его искусство продолжает жить и долго-долго будет озарять своим светом не одно поколение. И сегодня премию в номинации «За вклад в мировую музыкальную культуру» международной профессиональной премии BraVo мы посвящаем Шарлю Азнавуру», - объявил ведущий церемонии Филипп Киркоров. Статуэтка будет передана семье певца, пишет ТАСС.
Песню Азнавура «Вечная любовь» (Une Vie D’Amour) на концерте исполнила Тамара Гвердцители. «Невозможно говорить в прошедшем времени о Шарле Азнавуре. Это сокровищница мировой музыки, это чувство страсти, мысли великого человека. Спасибо, маэстро, за вашу музыку, за песни, которые сделали наш мир красивее, счастливее», - сказала она.
Шансонье скончался 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
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