// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Жертвами затонувшего парома в Ираке стали более 90 человек: Объявлен 3-дневный траур

Жертвами затонувшего парома в Ираке стали более 90 человек: Объявлен 3-дневный траур
22 марта 2019 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил трехдневный национальный траур по жертвам трагедии, произошедшей на реке Тигр 21 марта.

Пассажирский паром перевернулся поблизости от иракского города Мосул, в результате чего погибли не менее 93 человек. По словам Махди, прибывшего на место трагедии, 55 человек удалось спасти, пишет Deutsche Welle со ссылкой на телеканал «Рудау».

Причиной трагедии, судя по всему, стал перегруз судна, отмечает агентство AFP. На борту парома находилось свыше ста человек, в основном семьи с детьми. Многие направлялись на пикники по случаю праздника Навруз, который знаменует у иранских и тюркских народов наступление нового года по солнечному календарю.

Второй по величине город Ирака три года находился под контролем террористической группировки «Исламское государство». Город, разрушенный в ходе уличных боев, был освобожден в июле 2017 года.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: После трагедии с паромом в Ираке объявлен национальный траур
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Один из нападавших на мечеть в Новой Зеландии сделал на обойме надпись на армянском
Эрдоган назвал Макрона «новичком в политике» из-за решения учредить день памяти Геноцида армян
Проазербайджанский конгрессмен США выступил с речью о погромах армян в Сумгаите
Мюнхенская конференция примет рекордное число политиков
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Disney планирует закрыть студию Fox 2000 Это решение стало первым после покупки активов 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов
Президент Армении и посол Кубы обсудили возможности сотрудничества в разных сферах Саркисян поздравил посла по случаю начала его дипломатической службы
В Шереметьево задержали более полутонны охлажденной рыбы из Армении Груз задержан.
Америабанк - лидир в РА по объему факторинговых операций за 2018 год В настоящее время факторинговый портфель банка превышает 12 млрд драмов.