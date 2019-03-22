Жертвами затонувшего парома в Ираке стали более 90 человек: Объявлен 3-дневный траур
22 марта 2019 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил трехдневный национальный траур по жертвам трагедии, произошедшей на реке Тигр 21 марта.
Пассажирский паром перевернулся поблизости от иракского города Мосул, в результате чего погибли не менее 93 человек. По словам Махди, прибывшего на место трагедии, 55 человек удалось спасти, пишет Deutsche Welle со ссылкой на телеканал «Рудау».
Причиной трагедии, судя по всему, стал перегруз судна, отмечает агентство AFP. На борту парома находилось свыше ста человек, в основном семьи с детьми. Многие направлялись на пикники по случаю праздника Навруз, который знаменует у иранских и тюркских народов наступление нового года по солнечному календарю.
Второй по величине город Ирака три года находился под контролем террористической группировки «Исламское государство». Город, разрушенный в ходе уличных боев, был освобожден в июле 2017 года.
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