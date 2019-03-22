// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ереван - популярное направление для школьников РФ в весенние каникулы

Ереван - популярное направление для школьников РФ в весенние каникулы
22 марта 2019 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереван оказался в списке самых популярных городов для поездок российских школьников в весенние каникулы, сообщает Купибилет.

Аналитики тревел-агентства изучили продажи авиабилетов в оба конца с датами путешествий из Москвы с 23 по 31 марта. Были выбраны заказы, в которых хотя бы одним из пассажиров был ребенок в возрасте от семи до 17 лет.

Отмечается, что из РФ за рубеж на весенние каникулы отправляются менее 10% путешественников с детьми. Самыми популярными направлениями стали Прага (средняя цена билета — 14 500 рублей), Рига (7 900 рублей), Стамбул (11 200 рублей), Баку (8 100 рублей), Афины (12 700 рублей), Берлин (9 100 рублей), Ереван (5 000 рублей), Венеция (7 500 рублей), Анталья (10 200 рублей) и Копенгаген (12 200 рублей), пишет РИА Новости.

Авиабилеты по большинству зарубежных маршрутов за год подешевели примерно на 6%, отметили аналитики.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Названы самые популярные города для поездок школьников в весенние каникулы
 Самое значимое
Региональный совет итальянского Лацио признал Геноцид армянРегиональный совет итальянского Лацио признал Геноцид армян
Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.
В Буэнос-Айресе откроется музей Геноцида армянВ Буэнос-Айресе откроется музей Геноцида армян
Город предоставил здание фонду сроком до 30 лет с возможностью продления.
Пашинян и Алиев согласились встретитьсяПашинян и Алиев согласились встретиться
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Затулин предлагает передать Азербайджану территории взамен на признание независимости Арцаха
В 2018 году больше граждан Армении стали россиянами
Захарова: Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась
«Баку и Ереван - друзья, у музыки нет врагов»: Армянский диджей - о своем посыле на Boiler Room
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Disney планирует закрыть студию Fox 2000 Это решение стало первым после покупки активов 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов
ЕС не признает Голанские высоты израильскими «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она
Америабанк - лидир в РА по объему факторинговых операций за 2018 год В настоящее время факторинговый портфель банка превышает 12 млрд драмов.
Школу фигурного катания им. Родниной в Ереване переименуют Ее предложение поддержали представители фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения».