Ереван - популярное направление для школьников РФ в весенние каникулы

PanARMENIAN.Net - Ереван оказался в списке самых популярных городов для поездок российских школьников в весенние каникулы, сообщает Купибилет.

Аналитики тревел-агентства изучили продажи авиабилетов в оба конца с датами путешествий из Москвы с 23 по 31 марта. Были выбраны заказы, в которых хотя бы одним из пассажиров был ребенок в возрасте от семи до 17 лет.

Отмечается, что из РФ за рубеж на весенние каникулы отправляются менее 10% путешественников с детьми. Самыми популярными направлениями стали Прага (средняя цена билета — 14 500 рублей), Рига (7 900 рублей), Стамбул (11 200 рублей), Баку (8 100 рублей), Афины (12 700 рублей), Берлин (9 100 рублей), Ереван (5 000 рублей), Венеция (7 500 рублей), Анталья (10 200 рублей) и Копенгаген (12 200 рублей), пишет РИА Новости.

Авиабилеты по большинству зарубежных маршрутов за год подешевели примерно на 6%, отметили аналитики.