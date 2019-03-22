Америабанк - лидир в РА по объему факторинговых операций за 2018 год

PanARMENIAN.Net - Америабанк по результатам 2018 года лидирует в банковской системе Армении по объему факторингового портфеля.

За отчетный период портфель банка по сравнению с предыдущим годом вырос на 59% и в конце года составил 11 млрд драмов. В настоящее время факторинговый портфель банка превышает 12 млрд драмов.

Америабанк активно использует факторинг, как один из лучших инструментов краткосрочного финансирования, в результате чего факторинговый портфель банка достаточно диверсифицирован.Факторинговыми услугами пользуются клиенты, представляющие самые различные сектора экономики (энергетика, строительство, торговля, общественные услуги и другие сферы), которым необходимо краткосрочное финансирование для пополнения оборотных средств.

В качестве гибкого финансового инструмента факторинг позволяет не только эффективно решать эти задачи, но и работать с партнерами на условиях оплаты в рассрочку, сообщает пресс-служба банка. В рамках факторинга клиенты уступают банку право денежного требования, сформированного по дебиторской задолженности, а взамен получают факторинговое финансирование, которое позволяет компаниям беспрепятственно осуществлять естественную финансовую деятельность.

Большинство сделок приходится на экспортный факторинг, в рамках которого Америабанк тесно сотрудничает с Армянским агентством по страхованию экспорта, что дает экспортерам возможность строить более эффективные и надежные с финансовой точки зрения отношения со своими зарубежными партнерами.