Америабанк - лидир в РА по объему факторинговых операций за 2018 год
22 марта 2019 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк по результатам 2018 года лидирует в банковской системе Армении по объему факторингового портфеля.
За отчетный период портфель банка по сравнению с предыдущим годом вырос на 59% и в конце года составил 11 млрд драмов. В настоящее время факторинговый портфель банка превышает 12 млрд драмов.
Америабанк активно использует факторинг, как один из лучших инструментов краткосрочного финансирования, в результате чего факторинговый портфель банка достаточно диверсифицирован.Факторинговыми услугами пользуются клиенты, представляющие самые различные сектора экономики (энергетика, строительство, торговля, общественные услуги и другие сферы), которым необходимо краткосрочное финансирование для пополнения оборотных средств.
В качестве гибкого финансового инструмента факторинг позволяет не только эффективно решать эти задачи, но и работать с партнерами на условиях оплаты в рассрочку, сообщает пресс-служба банка. В рамках факторинга клиенты уступают банку право денежного требования, сформированного по дебиторской задолженности, а взамен получают факторинговое финансирование, которое позволяет компаниям беспрепятственно осуществлять естественную финансовую деятельность.
Большинство сделок приходится на экспортный факторинг, в рамках которого Америабанк тесно сотрудничает с Армянским агентством по страхованию экспорта, что дает экспортерам возможность строить более эффективные и надежные с финансовой точки зрения отношения со своими зарубежными партнерами.
Самое значимое
Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян убеждена, что в результате этого цены на авиабилеты в Европу снизятся
Гостиничная сеть планирует расширение и открытие новых отелей в странах Европы, Азии и Африки.
За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов.
Partner news
Последние новости
Disney планирует закрыть студию Fox 2000 Это решение стало первым после покупки активов 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов
ЕС не признает Голанские высоты израильскими «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она
Президент Армении и посол Кубы обсудили возможности сотрудничества в разных сферах Саркисян поздравил посла по случаю начала его дипломатической службы