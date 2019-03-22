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В Шереметьево задержали более полутонны охлажденной рыбы из Армении

В Шереметьево задержали более полутонны охлажденной рыбы из Армении
22 марта 2019 - 15:52 AMT

PanARMENIAN.Net - 15 марта Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту Шереметьево на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Москва - Карго» приостановлено оформление партии охлажденной рыбывесом 580 кг из Армении. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: производитель продукции, заявленный в ветеринарном сертификате от 14.03.2019 (ООО «Эми Фрут», Республика Армения, Араратский марз, село Геганист), отсутствует в реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС», - говорится в сообщении.

Груз задержан.

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