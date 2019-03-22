Президент Армении и посол Кубы обсудили возможности сотрудничества в разных сферах
22 марта 2019 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 марта президенту Армении Армену Саркисяну верительные грамоты вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в РА Эмилио Певида Пупо (резиденция – г. Нурсултан). Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян поздравил посла по случаю начала его дипломатической службы, пожелал ему успехов и выразил надежду, что при его активном участии двусторонние отношения получат новое содержание.
Президент и новоназначенный посол обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в различных сферах, в качестве перспективных отраслей в частности назвав здравоохранение, фармацевтика, биотехнологии и туризм. Они также отметили большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества в научно-образовательной, культурной сферах.
Отметив, что в советские годы многие кубинцы получили образование в Армении, Саркисян счел желательным восстановление этой традиции, осуществление образовательных и культурных программ обмена.
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