ЕС не признает Голанские высоты израильскими

PanARMENIAN.Net - Европейский союз подтвердил свою позицию по принадлежности Голанских высот в соответствии с резолюцией ООН.

Как отметила представительница ЕС, позиция сообщества не поменялась. «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Ранее сирийское правительство заявило, что намерено вернуть Голанские высоты под свой контроль вне зависимости от американской позиции.

Президент США Дональд Трамп 21 марта объявил, что Голанские высоты — израильская территория. Она важна для стабильности еврейского государства и всего региона, отметил он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.