Disney планирует закрыть студию Fox 2000
22 марта 2019 - 19:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Walt Disney планирует закрыть подразделение 21st Century Fox под названием Fox 2000.
Это решение стало первым после покупки активов 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов. Сейчас Disney стремится завершить все проекты Fox 2000, которые находятся в производстве. Deadline сообщает, что студию закроют после мировой премьеры фильма «Женщина в окне» в сентябре 2019 года, пишет Meduza.
Перейдут ли глава студии Элизабет Габлер и ее команда в Disney, неизвестно. 21 марта, когда сотрудникам сообщили о решении нового владельца, никого из них не уволили.
Студия Fox 2000 основана в 1999 году. Она выпустила такие фильмы как «Дьявол носит Prada», «Жизнь Пи», «Скрытые фигуры», «Дневник слабака».
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