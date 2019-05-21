«Арсенал»: Мхитарян не отправится в Баку
21 мая 2019 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». Об этом сообщил лондонский клуб.
Решающая игра пройдет 29 мая, «Арсенал» встретится с «Челси».
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
Клуб направил письмо в УЕФА, выразив глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации.
«Мхитарян – ключевой игрок в нашей команде и его отсутствие является большой потерей для нас. Нам грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира. Мы также расстроены из-за того, что игрок пропустит крупное событие из-за таких обстоятельств, поскольку подобное очень редко случается в карьере футболистов», - отмечается в заявлении клуба.
Министерство молодежи и спорта Азербайджана ранее сообщило, что власти страны обеспечат безопасность участников финального матча Лиги Европы.
Ранее британские СМИ сообщили, что Мхитарян, возможно, не войдет в число футболистов, которые отправятся на игру, по соображениям безопасности. Клуб сообщал, что пока не получил от УЕФА гарантий безопасности для хавбека, переговоры продолжаются.
Самое значимое
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
«В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга», – отметила пресс-секретарь МИД
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