«Арсенал»: Мхитарян не отправится в Баку

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против «Челси». Об этом сообщил лондонский клуб.

Решающая игра пройдет 29 мая, «Арсенал» встретится с «Челси».

«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».

Клуб направил письмо в УЕФА, выразив глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации.

«Мхитарян – ключевой игрок в нашей команде и его отсутствие является большой потерей для нас. Нам грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира. Мы также расстроены из-за того, что игрок пропустит крупное событие из-за таких обстоятельств, поскольку подобное очень редко случается в карьере футболистов», - отмечается в заявлении клуба.

Министерство молодежи и спорта Азербайджана ранее сообщило, что власти страны обеспечат безопасность участников финального матча Лиги Европы.

Ранее британские СМИ сообщили, что Мхитарян, возможно, не войдет в число футболистов, которые отправятся на игру, по соображениям безопасности. Клуб сообщал, что пока не получил от УЕФА гарантий безопасности для хавбека, переговоры продолжаются.