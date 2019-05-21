Порошенко заподозрили в в госизмене: Ведется расследование

PanARMENIAN.Net - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало разбирательство по факту возможной государственной измены, совершенной экс-президентом Петром Порошенко. Об этом на Facebook заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Как уточнили в Госбюро, речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Заявление подал бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, недавно вернувшийся в Киев. По словам Портнова, Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив, пишет РИА Новости.

В 2014 году против бывшего советника Януковича завели уголовное дело. Как заявили в прокуратуре Киева, в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами высшего учебного заведения. Тогда политик покинул Украину, проживал в Москве и Вене. В марте этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о прекращении уголовного дела против Портнова и о возможном незаконном обогащении почти на миллион долларов.

В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России и двигались в направлении к Керченскому мосту, члены их экипажей были арестованы. По версии российской стороны, корабли пересекли границу незаконно, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы. Украина утверждает, что корабли запрашивали разрешение на проход под мостом в установленном порядке, но не получили ответа от российских пограничников.