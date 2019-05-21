Amazon выиграл многолетнюю борьбу за интернет-домен .amazon

PanARMENIAN.Net - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) встала на сторону Amazon в споре за право на интернет-домен «.amazon». Онлайн-ритейлер подал заявку на получение этого доменного имени еще в 2012 году, однако тут же встретил сопротивление со стороны правительств Бразилии и Перу, а годом позднее против американской корпорации выступили все страны—участницы Амазонского пакта (ACTO) — международной организации, созданной с целью обеспечить сохранение природного наследия Амазонки.

Представители организации утверждали, что название домена отсылает к их географическому региону, а значит, он должен принадлежать им. За 7 лет разбирательств стороны так и не смогли прийти к мирному соглашению. Поэтому ICANN решила, что условия компромисса, предложенные Amazon в апреле, будут приемлемыми для обеих сторон, и спор будет разрешен по этому сценарию, пишет «Ъ».

Согласно предложенным ритейлером условиям, он не будет регистрировать имена, которые могут относиться к объектам культуры и наследия амазонского региона. В общей сложности компания намерена включить в свой черный список около 1,5 тыс. таких имен, при этом страны ACTO смогут просить расширить его в течение двух лет после заключения соглашения. Кроме того, Amazon готов предоставить правительствам стран девять доменных имен для некоммерческого использования.

Представители ACTO уже выразили недовольство решением ICANN, а МИД Бразилии выразил «глубокое сожаление».