Джордж Мартин прокомментировал финал «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Американский писатель, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlog.

Мартин признался, что ему сложно поверить в то, что сериал закончился. Он вспомнил, как впервые встретился с шоураннерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом и спросил у них, знают ли они, кто является матерью Джона Сноу. «К счастью, они знали», — отметил автор, пишет Lenta.ru.

По словам писателя, он не представлял, что сериал по его книгам может стать настолько популярным. Мартин поблагодарил всю съемочную группу, но особенно выделил Бениоффа, Вайса, продюсера Брайана Когмана и бывшего исполнительного директора HBO Ричарда Плеплера.

Также Мартин заверил, что закончит написание романа «Ветра зимы», но не уточнил, когда. Он так и не сказал, будут ли следующие книги отличаться от сериала: «Чем все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают. Тот же финал, что и в шоу? Разные? Ну что же... Да. И нет. И да».

«Я никогда не забываю, что работаю в совершенно другом формате, нежели Дэвид и Дэн. У них было всего шесть часов, чтобы рассказать конец истории», — написал Мартин, добавив, что в его распоряжении намного больше времени и страниц для освещения всех деталей.

«Книга или шоу, каким будет «настоящий» финал? Это глупый вопрос. Сколько детей было у Скарлетт О'Хары? Как насчет того, что я напишу ее (книгу). Вы ее прочтете. Затем каждый сможет принять решение и поспорить обо всем этом в интернете», — заключил создатель «Песньи льда и пламени».

Заключительная серия «Игры престолов» вышла 20 мая 2019 года. Более миллиона фанатов потребовали переснять восьмой сезон сериала.