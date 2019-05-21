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Данные около 50 млн пользователей Instagram утекли в сеть

Данные около 50 млн пользователей Instagram утекли в сеть
21 мая 2019 - 18:19 AMT

PanARMENIAN.Net - На платформе Amazon Web Services была найдена открытая база с данными более чем 49 миллионов пользователей Instagram, включая аккаунты знаменитостей, инфлюенсеров и брендов.

Данные в базе включали в себя не только общедоступную информацию из профиля соцсети, но также электронный адрес, номер телефона и данные о стоимости рекламы в аккаунте, пишет BBC со ссылкой на TechCrunch.

Эта цифра складывается из соотношения количества подписчиков к лайкам, охвата постов и вовлеченности подписчиков (фолловеров). Каждая запись в базе данных содержала оценку стоимости каждого аккаунта, вычисляемую на основе числа фолловеров, вовлеченности и охвата аудитории, числа лайков и того, сколько раз постом поделились подисчики.

Обнаруживший в сети эту базу индийский исследователь Анураг Сен обратился к журналистам TechCrunch, которые смогли связать находку с базирующейся в Мумбаи компанией Chtrbox. Она занимается маркетингом в социальных сетях. Данные помогали Chtrbox определить, сколько компания должна заплатить блогеру за рекламу.

В Instagram (компания принадлежит Facebook) заявили, что пытаются выяснить, откуда в базе взялись эти данные.

Сбор информации о пользователях Instagram нарушает политику социальной сети.

Инцидент произошел спустя два года после того, как Instagram признал, что ошибка в API-интерфейсе разработчика позволила хакерам получить адреса электронной почты и номера телефонов шести миллионов учетных записей пользователей. Позже хакеры продали эти данные за биткоины.

Ссылки по теме:
BBC: Instagram: в сеть утекли данные почти 50 млн пользователей, включая известных блогеров
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